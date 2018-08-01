Наименование предприятия, производства, организации:

Павлоградский химический завод № 55

Днепропетровская область-Копейск

Место размещения до 1941 г.:

Павлоград УССР

Место размещения на территории Челябинской области:

Копейск

Производство в годы войны:

Описание, интересные факты:

В конце 1927 г. Президиумом ВСНХ принято решение о строительстве снаряжательного завода в г. Павлограде для производства взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов. В 1932-1934 гг. была введена в строй первая очередь завода, ему присвоен № 55. Перед войной завод выпускал артиллерийские, в т.ч. бронебойные снаряды, мины, морские мины, авиабомбы, глубинные бомбы.

В соответствии с постановлением ГКО с 10 по 29 августа 1941 г. завод был эвакуирован в различные города: основная часть (снаряжение артснарядов, 270 единиц оборудования, 250 человек) на завод № 635 в г. Новосибирск; снаряжение ФАБ и мин, 51 единица оборудования, 452 человека – в г. Нижний Тагил на завод № 56. Часть завода была эвакуирована в г. Копейск Челябинской области на снаряжательный завод № 114.

В 1943 г. завод № 55 НКБ был восстановлен в г. Павлограде.

Источник:

Ист.: ОГАЧО.Ф. П-288. Оп.4. Д.146. Л. 24; Оп.42. Д.17. Л. 388а.